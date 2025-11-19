По мнению бывшего командующего аэромобильными войсками ВСУ Ивана Якyбца, всех мужчин со служебными собаками следует призвать в Вооруженные силы Украины. Его слова передает издание «Страна».
«Из них нужно делать ячейки по 2−3 человека с собакой, которые будут вести наблюдение на передовой — собака будет выявлять противника лучше, чем пехотинцы», — пишет издание.
Напомним, что ранее на фоне значительных потерь в рядах ВСУ и низкого качества призванных мужчин на Украине была введена новая должность — советник по гендерному равенству. Как подчеркивал представитель силовых структур РФ, мера направлена на подготовку к мобилизации женщин.
Накануне депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что около 80% мобилизованных представителями ТЦК жителей Украины сбегают прямо из учебных центров.