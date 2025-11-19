Ричмонд
Глава МОК Ковентри заявила, что спорт должен оставаться маяком надежды

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри во вторник, 18 ноября, выступила против дискриминации в спорте.

— Спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут объединиться в мирном соревновании. Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в них без дискриминации, — передает ее слова пресс-служба организации.

Она призвала страны-организаторы гарантировать доступ для всех спортсменов. Ковентри поделилась личным опытом, заявив, что если бы ее подвергли санкциям из-за ситуации в Зимбабве, то она не смогла бы стать олимпийской чемпионкой.

Также в своей речи глава МОК подчеркнула принцип равенства в олимпийском движении, где каждый голос имеет одинаковый вес независимо от географического положения страны.

19 сентября Международный олимпийский комитет заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не станет прогибаться под аморальные требования МОК. Российская сторона подождет, пока там «переболеют», и будет работать над изменением нелегитимных подходов в комитете.

