Глава МОК Ковентри заявила, что спорт должен оставаться маяком надежды

19 сентября Международный олимпийский комитет заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не станет прогибаться под аморальные требования МОК. Российская сторона подождет, пока там «переболеют», и будет работать над изменением нелегитимных подходов в комитете.