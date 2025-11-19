Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан

Воронежское издание «Площадь» сообщило, что на выступлении на сессии «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» на 10-м Форуме предпринимателей в Воронеже Бородина раскритиковала воронежцев, которые жалуются, в частности, на грязь на улицах, на благоустройство. Бородина заявила, что «Воронеж выжимает из себя все, что может, в рамках того бюджета, который ему согласовывают», и жизнь в городе «достаточно неплоха», подчеркнув, что в Воронеже чище, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Самих жалующихся горожан заммэра назвала по сути токсичными и неблагодарными.