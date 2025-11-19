Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан — он провел с ней беседу.
Воронежское издание «Площадь» сообщило, что на выступлении на сессии «Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса» на 10-м Форуме предпринимателей в Воронеже Бородина раскритиковала воронежцев, которые жалуются, в частности, на грязь на улицах, на благоустройство. Бородина заявила, что «Воронеж выжимает из себя все, что может, в рамках того бюджета, который ему согласовывают», и жизнь в городе «достаточно неплоха», подчеркнув, что в Воронеже чище, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Самих жалующихся горожан заммэра назвала по сути токсичными и неблагодарными.
«Обсудили с моим заместителем Людмилой Викторовной Бородиной ситуацию, которую обсуждают в сети в связи с ее выступлением на недавнем форуме. Что могу сказать: мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача — эти проблемы решать», — написал Петрин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, часто жалобы носят эмоциональную окраску, но это значит, что вопрос очень волнует жителя.
«Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города. Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет», — подчеркнул мэр.