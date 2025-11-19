Не просто красотки: как девушки Бонда бросили вызов агенту 007 и победили

Но белокурая девушка в бикини с прекрасной фигурой, нырявшая за ракушками, мгновенно стала эталоном красоты и знаменем сексуальной революции. Путь к этому для Урсулы Андресс трудно назвать простым. В 17-летнем возрасте она бежала из Швейцарии в Италию. Девушку с красивой фигурой сразу приметили, и она начала карьеру модели. Но вскоре Андресс решила, что хочет блистать не на подиуме, а на экране. Так она и стала первой девушкой агента 007 — Ханни Райдер. Спустя 40 лет после выхода «Доктора Ноу» белый купальник Урсулы Андресс был продан на аукционе за 35 тысяч фунтов. Сама актриса сейчас живёт то в Швейцарии, то в Риме — ей в марте будущего года исполнится 90 лет.