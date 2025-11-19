Президент Бразилии запретил использовать гендерно-нейтральные слова в документах

Президент Бразилии Лула да Силва запретил госорганам использовать гендерно-нейтральный язык в официальных бумагах. Глава государства подписал соответствующий закон, передает телеканал CNN Brasil.
Ранее чиновники часто заменяли традиционное местоимение «todos» на гендерно-нейтральные варианты «todes» или «todxs», зачастую в письменных документах. «Todos» означало «все» или «каждый» в мужском роде.
Как сообщает источник, подобные измененные слова раньше использовали для обращения к людям, которые «не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу»*. Теперь новый закон запрещает это и обязывает власти использовать только классический португальский язык.
Ранее в США запретили выдавать полным иностранцам иммиграционные визы. Основанием для новых ограничений стала потенциальная нагрузка на систему здравоохранения. Журналисты сообщают, что американские консульства получили указание отказывать в иммиграционных визах людям с избыточным весом, а также усилить проверку заявителей предпенсионного возраста.
* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.