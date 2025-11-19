К Новому году в Сургуте откроют три новых спортивных объекта

К Новому году Сургут (ХМАО) получит три новых объекта для занятий спортом и физкультурой. Речь идет о дворце боевых искусств и спортивном комплексе с универсальным игровым залом в новом микрорайоне на улице Университетской, а также о спорткомплексе в микрорайоне «Хоззона» на улице Маяковского. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов.