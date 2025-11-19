Сборные Шотландии и Австрии поедут на чемпионат мира впервые за 27 лет

Ранее участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике, обеспечили себе команды Германии и Нидерландов. Немцы в заключительном туре группового этапа разгромили Словакию со счётом 6:0, а голландцы победили Литву со счётом 4:0. Также на ЧМ-2025 поедут норвежцы во главе с Эрлингом Холанном. А вот украинская сборная заняла вторую позицию в группе D и теперь поборется за выход на мундиаль в стыковых матчах.