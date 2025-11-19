Лучших московских медсестер отправят на учебу в Китай

В этом году конкурс «Московские мастера» по профессии «Медицинская сестра» проводился в 28-й раз и стал крупнейшим за все время существования. Три победителя, занявшие первые места, получили машины марки «Москвич». А каждому из финалистов предложили отправиться в престижную стажировку в Китай для обмена профессиональным опытом.
Как сообщили aif.ru представители столичного Департамента здравоохранения, больница «Дружба», в которой предстоит обучаться лучшим московским медсестрам, активно занимается научными исследованиями. Области изучения — тропическая, клиническая и интегративная медицина, а также заболевания ЖКТ. В более, чем 50 отделениях больницы трудятся более трех с половиной тысяч сотрудников.
Программа, созданная для наших соотечественников, будет включать как практические, так и теоретические части. Во время стажировки медсестры узнают о профессиональной подготовке медицинских сестёр, системе повышения квалификации в рамках медицинской организации, работе в профильных отделениях, устройстве клинико-диагностических лабораторий. А также поделятся с иностранными коллегами своим опытом работы и инновационными решениями, которые уже стали обыденностью для московских больниц и поликлиник.
Для того, чтобы получить такую возможность, медсестрам потребовалось преодолеть ряд отборочных туров. Теория, практические задания и решение смоделированных медицинских задач позволили жюри отобрать лучших из лучших, определив из 24 финалистов трех победителей. Призы им вручала лично лично заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сестринское дело — необходимая для города профессия, и требования к ней растут из года в год», — подчеркнула она на награждении.