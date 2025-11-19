Лучших московских медсестер отправят на учебу в Китай

Программа, созданная для наших соотечественников, будет включать как практические, так и теоретические части. Во время стажировки медсестры узнают о профессиональной подготовке медицинских сестёр, системе повышения квалификации в рамках медицинской организации, работе в профильных отделениях, устройстве клинико-диагностических лабораторий. А также поделятся с иностранными коллегами своим опытом работы и инновационными решениями, которые уже стали обыденностью для московских больниц и поликлиник.