Письмо прототипа Джека Доусона к Розе с «Титаника» продают с аукциона за $66 тыс

Письмо к «Розе» от настоящего «Джека Доусона» с «Титаника» выставили на аукцион за 66 тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.
Фильм Джеймса Кэмерона 1997 года показывает выдуманную историю любви Джека (Леонардо Ди Каприо) и Розы (Кейт Уинслет). Однако, как выяснилось, на самом «Титанике» был пассажир Эрнест Томлин, который действительно был влюблён в женщину по имени Роза.
Эрнест, 21-летний пассажир третьего класса, сел на корабль в Саутгемптоне 10 апреля 1912 года. Спустя несколько часов он написал семье письмо на пяти страницах, отправленное из Квинстауна — последнего порта захода судна. В нём он делился своими мыслями и тоской по загадочной Розе.
«Дорогая мама… Никому не говори, но я пришёл поплакать 24 часа назад, и это вернуло бы мне мою Розу, но слезами этого не добьёшься, не так ли? Мне жаль, что я вынужден покинуть вас всех», — писал Эрнест.
Известно, что 15 апреля 1912 года, Томлин погиб во время катастрофы «Титаника». Он стал одной из примерно 1500 жертв трагедии в холодных водах Атлантики. Его тело нашли вместе с повреждённым дневником, в котором последняя запись — одно слово: «Титаник». Все личные вещи, включая письмо и дневник, вернули семье.
Теперь потомок Эрнеста впервые выставил эти реликвии на аукцион, торги стартуют 22 ноября 2025 года.
«Эрнест очень похож на персонажа Леонардо Ди Каприо — Джека Доусона: пассажир третьего класса, участвовал в азартных играх на борту и, судя по письмам, был влюблён в женщину по имени Роза», — рассказал аукционист Эндрю Олдридж в интервью The Daily Mail.
