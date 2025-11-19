Дизайнер назвала устаревшие приёмы украшения дома к Новому году

Также в прошлом остались крупные пластиковые игрушки и дешёвые искусственные венки — сегодня гораздо чаще используют handmade декор из натуральных материалов: ягоды, шишки, ветки хвои и текстиль с выразительной фактурой. Такой декор смотрится лаконичнее и глубже по смыслу, а еще подчеркивает индивидуальность и внимание к деталям.