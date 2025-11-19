Синоптик Вильфанд рассказал, какой на самом деле будет наступающая зима

Появившиеся недавно в Сети слухи о том, что зима станет самой холодной за последние сотни лет никак не связана с действительностью. Этот вброс организован исключительно для того, чтобы привлечь внимание, и не имеет никакого отношения к настоящим прогнозам. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Для чего желтизну запускают? Цель совершенно обычная — привлечение внимания. Мне уже звонили раза два или три по этому поводу, но так и не назвали, кто же сделал такой прогноз», — рассказал эксперт.
По словам синоптика, настоящий долгосрочный прогноз никак не поменялся. Его пересчитывают каждые две недели с использованием новых вводных, однако результат остается прежним: среднемесячная температура этой зимой будет около нормы или немного выше ее, то есть не будет даже просто «холодной», не то что «рекордной».
При этом синоптик подчеркнул, что это не значит, что зима будет спокойной и ровной: москвичам стоит ожидать частых оттепелей, и чуть менее частых периодов с морозами до −20ºС.