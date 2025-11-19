Синоптик Вильфанд рассказал, какой на самом деле будет наступающая зима

По словам синоптика, настоящий долгосрочный прогноз никак не поменялся. Его пересчитывают каждые две недели с использованием новых вводных, однако результат остается прежним: среднемесячная температура этой зимой будет около нормы или немного выше ее, то есть не будет даже просто «холодной», не то что «рекордной».