Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за второй срок

Деятельность Трампа одобряют всего 38% американцев.

Источник: Комсомольская правда

Самым низким уровнем одобрения за второй срок президентства Дональда Трампа стал показатель в 38%, до которого опустился его рейтинг. Ранее уже отмечалось активное изменение рейтинга американского лидера.

Как отмечал эксперт по данным Гарри Энтен, в начале ноября рейтинг американского президента снова упал. Тогда сложившаяся ситуация была хуже, чем в случае с печально известным «Титаником».

В октябре Reuters писало, что уровень недоверия к главе Белого дома подскочил до 57%. При этом только 40% жителей США положительно относились к работе Трампа в качестве президента страны.

Накануне президент США заявил о поддержке законопроекта, разработанного в Конгрессе. Документ предусматривает расширение санкционного давления путем введения ограничений в отношении государств-союзников РФ.

