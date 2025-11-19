Власть Польши могла участвовать в побеге бизнесмена Тимура Миндича с Украины. Об этом во вторник, 18 ноября, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
— Если Польша открыла коридор для человека, который бежал с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, то есть с Украины, то речь идет уже о соучастии, — высказался он в соцсети.
Миллер рассказал, что 10 ноября украинский предприниматель был в Варшаве, где разместился в гостинице Raffles European. Там он побывал в синагоге Хабад-Любавич, а вечером, вероятно, улетел из аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor на Boeing 737−800 в Тель-Авив. В израильском аэропорту Миндич прошел стандартную регистрацию, так как Киев официально не требовал его ареста, и поэтому считался обычным пассажиром, а не лицом в розыске.
Бывший премьер Польши задался вопросом, уведомила ли Украина польские власти о бегстве Миндича. Или же, напротив, Варшаву могли попросить гарантировать беспрепятственный транзит, потому что исчезновение «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского оказалось бы политически выгодным для киевского режима.
Крупный коррупционный скандал, который разгорелся на Украине, нельзя считать ее внутренним делом, так как разворованные средства — это деньги американских и европейских налогоплательщиков. Об этом 18 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Миндич сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.