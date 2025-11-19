Экс-премьер Польши Миллер: Варшава участвовала в побеге Миндича с Украины

Миллер рассказал, что 10 ноября украинский предприниматель был в Варшаве, где разместился в гостинице Raffles European. Там он побывал в синагоге Хабад-Любавич, а вечером, вероятно, улетел из аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor на Boeing 737−800 в Тель-Авив. В израильском аэропорту Миндич прошел стандартную регистрацию, так как Киев официально не требовал его ареста, и поэтому считался обычным пассажиром, а не лицом в розыске.