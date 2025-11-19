Волгоград снова называют Сталинградом: город меняет вывески

Город Волгоград временно переименовали в Сталинград. Это связано с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Сталинградом — в честь события в городе обновили оформление, как сообщили в Telegram-канале администрации.
На основных дорогах, ведущих в город-герой, привычные таблички с названием «Волгоград» на время заменили на «Сталинград».
В городской администрации объяснили, что по решению Волгоградской городской Думы в памятные даты город имеет право использовать это героическое имя, которое навсегда осталось в истории как символ мужества советского народа.
Ранее, в сентябре, президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о полном переименовании Волгограда в Сталинград должен решаться на уровне самого региона и его жителей.