Россиянам напомнили о последствиях за игру в S.T.A.L.K.E.R.: что сказал адвокат

Адвокат Шелупахин: за игру в S.T.A.L.K.E.R. можно угодить в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Признание деятельности GSC Game World* нежелательной в РФ создает правовые риски для пользователей ее продуктов. Среди последствийи может оказаться и уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Шелупахин.

Украинская компания GSC Game World* специализируется на разработке компьютерных игр. Наиболее известные — «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R.

«За использование продукции этой компании возможны составления административных протоколов в отношении игроков по ст. 20.33 КоАП РФ или даже возбуждения уголовных дел по статье 284.1 УК РФ», — предупредил адвокат.

На днях первый заместитель председателя Госдумы по информполитике Антон Горелкин также подчеркнул необходимость избавиться от продукции украинской компании GSC Game World*. Накануне Генпрокуратура РФ признала деятельность GSC Game World* нежелательной.

* — Организация, признанная нежелательной на территории РФ.