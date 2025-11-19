Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 ноября 2025

Погода в Иркутске 19 ноября 2025 года обещает переменную облачность и небольшой снег ночью. Днем осадков не ожидается, порывы ветра достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 0…-2 градусов, после захода солнца похолодает до −5…-7.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −5…-10, при прояснении −14…-19, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем столбик термометра остановится на отметке +1…-4 градуса, однако если будет облачно, ожидается −8…-13. Вот что обещает погода в Иркутске 19 ноября 2025.
