Сенат США принял проект с требованием опубликовать материалы по делу Эпштейна

Ранее Палата представителей США приняла законопроект об обнародовании документов по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американский Конгресс обязал опубликовать документы по делу о секс-торговле, в котором фигурировал покойный финансист Джеффри Эпштейн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Ранее одобренный Палатой представителей законопроект был единогласно принят Сенатом и теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

17 ноября Трамп заявил о полной поддержке законопроекта и готовности его подписать. Ранее он обвинил демократов в продвижении дела Эпштейна с целью отвлечь внимание от успехов республиканцев и призвал однопартийцев проголосовать за документ.

До этого, во время общения с журналистами на борту самолета, американский лидер жестко ответил журналистке агентства Bloomberg, когда та спросила про дело Эпштейна. Тогда Трамп перебил ее, сказав «Тихо! Тихо, свинка».

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до сексуального преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван сексуальным преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
