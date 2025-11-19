Сенат США принял проект с требованием опубликовать материалы по делу Эпштейна

Американский Конгресс обязал опубликовать документы по делу о секс-торговле, в котором фигурировал покойный финансист Джеффри Эпштейн. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Ранее одобренный Палатой представителей законопроект был единогласно принят Сенатом и теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
17 ноября Трамп заявил о полной поддержке законопроекта и готовности его подписать. Ранее он обвинил демократов в продвижении дела Эпштейна с целью отвлечь внимание от успехов республиканцев и призвал однопартийцев проголосовать за документ.
До этого, во время общения с журналистами на борту самолета, американский лидер жестко ответил журналистке агентства Bloomberg, когда та спросила про дело Эпштейна. Тогда Трамп перебил ее, сказав «Тихо! Тихо, свинка».