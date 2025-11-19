Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У НАТО заканчивается взрывчатка: поставки оружия Киеву могут иссякнуть

The Daily Telegraph: дефицит взрывчаток у стран НАТО затрудняет поставки Украине.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО испытывают нехватку взрывчатки, и это мешает им поставлять боеприпасы Украине. Данные содержатся в докладе правозащитных организаций, о чем сообщает The Daily Telegraph.

Как следует из документа, дефицит усугубляется тем, что основной европейский производитель тротила — польская Nitro-Chem. Она направляет 90% продукции в США для производства боеприпасов, включая бомбы МК-84 и BLU-109. Этому способствуют активные поставки американского оружия Израилю.

«Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы», — передает издание.

Кроме этого, по его версии, Великобритания и другие страны Европы сильно зависят от одного завода, который «уже перегружен заказами».

По информации Financial Times, НАТО разрабатывает план по оперативной переброске войск и техники на свой восточный фланг на случай конфликта с РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше