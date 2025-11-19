У НАТО заканчивается взрывчатка: поставки оружия Киеву могут иссякнуть

Страны НАТО испытывают нехватку взрывчатки, и это мешает им поставлять боеприпасы Украине. Данные содержатся в докладе правозащитных организаций, о чем сообщает The Daily Telegraph.
Как следует из документа, дефицит усугубляется тем, что основной европейский производитель тротила — польская Nitro-Chem. Она направляет 90% продукции в США для производства боеприпасов, включая бомбы МК-84 и BLU-109. Этому способствуют активные поставки американского оружия Израилю.
«Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы», — передает издание.
Кроме этого, по его версии, Великобритания и другие страны Европы сильно зависят от одного завода, который «уже перегружен заказами».
По информации Financial Times, НАТО разрабатывает план по оперативной переброске войск и техники на свой восточный фланг на случай конфликта с РФ.