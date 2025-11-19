В Ангарске за сутки устранили крупную аварию на теплосети

В Ангарске специалисты устранили последствия серьезной аварии на трубопроводе. Напомним, прорыв произошел поздней ночью 18 ноября на пересечении улиц Энгельса и Красная.
Чтобы 180 жилых домов и социальные объекты не остались без отопления, бригада оперативно собрала временную схему теплоснабжения. Благодаря этому жители не почувствовали неудобств. После этого рабочие точно определили место повреждения и начали ремонт.
На месте работали 18 сотрудников и пять единиц спецтехники. Специалисты заменили участок трубы, который был проложен еще в 1962 году. Сейчас теплоснабжение в этом районе полностью восстановлено и работает в штатном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска устанавливают более 20 новых светофоров.