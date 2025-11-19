СМИ: Экс-владелец «Спартака» Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов евро

Бывший владелец столичного футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун приобрел виллу во Франции за 87 миллионов евро. Об этом написало издание Nice-Matin.
Вилла Joya находится на полуострове Сан-Жан-Кап-Ферра, являющимся одним из самых престижных курортных районов Лазурного берега.
В статье отмечается, что Федун ранее уже покупал недвижимость во Франции: в 2011 году он приобрел в том же районе виллу за 72 миллиона евро.
Главный тренер российской сборной по футболу и московского клуба «Динамо» Валерий Карпин 17 ноября сообщил о том, что покинул пост в столичной команде ради того того, чтобы целиком сосредоточиться на работе с национальной сборной. В своем обращении он поблагодарил руководство, игроков, сотрудников и болельщиков клуба. По его словам, это был важный период в его профессиональной карьере.
Серба Деяна Станковича, по данным СМИ, сняли с поста главного тренера «Спартака» из-за провальных результатов в Российской премьер-лиге и потери контроля над раздевалкой. Сейчас клуб занимает шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, что не удовлетворяет его руководство.