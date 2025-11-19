СМИ: Экс-владелец «Спартака» Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов евро

Главный тренер российской сборной по футболу и московского клуба «Динамо» Валерий Карпин 17 ноября сообщил о том, что покинул пост в столичной команде ради того того, чтобы целиком сосредоточиться на работе с национальной сборной. В своем обращении он поблагодарил руководство, игроков, сотрудников и болельщиков клуба. По его словам, это был важный период в его профессиональной карьере.