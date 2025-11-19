Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров

В возрасте 87 лет умер шестикратный чемпион мира по стрельбе Евгений Петров.

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 87 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров. Об этом сообщил Стрелковый союз России.

«Евгений Александрович является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также пятикратным чемпионом СССР», — передает пресс-служба Союза.

Евгений Петров родился в Москве 16 октября 1938 года. В 1962 году стрелял на чемпионате мира в Каире за сборную СССР, а в 1967 году окончил Московский полиграфический институт.

С 1974 года Петров работал тренером: в 1976 году — занимался подготовкой к соревнованиям сборной СССР, а в 1992 году — был главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.

Ранее в возрасте 77 лет умер композитор и педагог Григорий Корчмар.