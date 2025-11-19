Умер олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров

В возрасте 87 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по стрельбе Евгений Петров. Об этом сообщил Стрелковый союз России.
«Евгений Александрович является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы, трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также пятикратным чемпионом СССР», — передает пресс-служба Союза.
Евгений Петров родился в Москве 16 октября 1938 года. В 1962 году стрелял на чемпионате мира в Каире за сборную СССР, а в 1967 году окончил Московский полиграфический институт.
С 1974 года Петров работал тренером: в 1976 году — занимался подготовкой к соревнованиям сборной СССР, а в 1992 году — был главным тренером по стендовой стрельбе Объединенной команды.
