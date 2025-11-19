Студентка получит с Пермского госуниверситета полмиллиона рублей за падение в кампусе

«В феврале 2025 года студентка поскользнулась на обледеневшей дорожке кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), упала и повредила руку. Женщина не могла самостоятельно подняться, поэтому в травмпункт ее доставила скорая помощь. После того как обращение к ректору университета с требованием о выплате компенсации морального вреда осталось без ответа, пострадавшая подала иск в суд», — говорится в решении суда.