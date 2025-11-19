Кушанашвили: Вся страна обсуждает деградацию Диброва после видео с ширинкой

При этом в СМИ появилась информация, что после появления ролика в интернете гонорар Диброва подскочил в два раза — с 2,5 до 5 миллионов рублей. Однако пиар-специалисты отмечают, что телеведущий пока не может рассматриваться как амбассадор брендов или лицо крупных проектов. Эксперты считают, что текущая ситуация создает значительные риски для коммерческого сотрудничества.