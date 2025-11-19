Кушанашвили: Вся страна обсуждает деградацию Диброва после видео с ширинкой

Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальном видео с телеведущим Дмитрием Дибровым, где его запечатлели с расстегнутой ширинкой.
— Вся страна обсуждает его деградацию, его моральный упадок, разложение, достигшее кульминации в этих кадрах. Все потешаются над старым, в общем-то, человеком, — заявил он в программе «Каково?!» на своем YouTube-канале.
По его словам, в прошлом он уважал Диброва.
Также Кушанашвили считает, что ситуация вокруг резонансного ролика показала, что телеведущий одинок и закомплексован.
Недавно в Сети появился видеоролик, на котором Дмитрий Дибров выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Кадры вызвали много обсуждений: шоумен не остался в стороне и прокомментировал скандальные кадры. По его словам, он не видит в ситуации ничего плохого.
При этом в СМИ появилась информация, что после появления ролика в интернете гонорар Диброва подскочил в два раза — с 2,5 до 5 миллионов рублей. Однако пиар-специалисты отмечают, что телеведущий пока не может рассматриваться как амбассадор брендов или лицо крупных проектов. Эксперты считают, что текущая ситуация создает значительные риски для коммерческого сотрудничества.