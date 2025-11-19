В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных

«Согласно данным ВЦИОМ, 41% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 36% опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет отказываются от рождения детей из-за финансовых трудностей. Уже в первом триместре беременности возникают значительные расходы. Сейчас меры поддержки, как правило, начинаются с 30-й недели беременности, а маткапитал — после рождения ребёнка, что не покрывает расходы на ранних сроках… Забота о женщине должна начинаться не с родов, а с первых дней новой жизни», — отметила Лантратова в разговоре с агентством.