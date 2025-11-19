В Тюмени запретили поворот и разворот на одной из улиц

В ведомстве уточняют, что изменения действуют для всех участников дорожного движения, двигающихся по Уездной в сторону проезда 7-й Слободской от улицы Посадской. Водителям рекомендуют заранее учитывать новую схему организации дорожного движения и планировать маршрут с учетом невозможности поворота и разворота на этом участке.