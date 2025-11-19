Росавиация закрыла небо над Геленджиком и Краснодаром

Срочная новость.
Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
