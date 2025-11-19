В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

«Новых федеральных индексаций в конце года не будет, однако для некоторых пенсионеров декабрь станет месяцем, когда их доход официально увеличится: у кого-то из-за возраста, у кого-то после увольнения или оформления ухода. Для остальных россиян значимое повышение наступит уже с января 2026 года, когда вступят в силу новые коэффициенты индексации страховых пенсий», — заключил депутат.