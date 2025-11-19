В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

«В декабре 2025 года пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека. Самые распространенные случаи — достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку», — сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что если гражданину исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8907 до 17815 рублей. Кроме того, начисляется надбавка за уход — 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для тех, кто получает государственную.
«У инвалидов первой группы применяется аналогичный механизм: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация, устанавливаемая автоматически. Если человек уже получал повышенную выплату как инвалид первой группы, повторного удвоения не происходит. В северных регионах и приравненных местностях эти суммы растут за счет районных коэффициентов, которые могут увеличивать выплаты почти вдвое», — рассказал он.
По словам парламентария, пенсионеры, которые уволились в ноябре, начнут получать полную сумму с декабря, после прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации восстанавливаются, и пенсия выплачивается без понижающих коэффициентов. Он отметил, что социальный фонд получает сведения от работодателя автоматически, без заявлений, а если данные поступают позже, недостающая сумма перечисляется отдельной доплатой.
«Повышения предусмотрены и для тех, у кого появились иждивенцы. В этом случае пенсионеру назначают надбавку к фиксированной части — 2969 рублей на одного иждивенца, 5938 рублей на двоих и 8907 рублей на троих. Для пенсионеров с северным стажем или сельхозопытом сохраняются региональные доплаты», — добавил Гаврилов.
Он подчеркнул, что все декабрьские перерасчеты проводятся автоматически — на основании данных, которыми располагает Социальный фонд.
«Новых федеральных индексаций в конце года не будет, однако для некоторых пенсионеров декабрь станет месяцем, когда их доход официально увеличится: у кого-то из-за возраста, у кого-то после увольнения или оформления ухода. Для остальных россиян значимое повышение наступит уже с января 2026 года, когда вступят в силу новые коэффициенты индексации страховых пенсий», — заключил депутат.