В ГД объяснили новый порядок финансирования лечения детей с редкими заболеваниями

По словам парламентария, фонд пополняется за счёт так называемого «налога на богатых» — НДФЛ с доходов, превышающих 417 тысяч рублей в месяц, причём поступления часто превышают прогнозные значения.
Эти «сверхплановые» деньги по существующим правилам могут «зависнуть» в ожидании внесения изменений в федеральный закон о бюджете… Но дети ждать не могут. Совместно с коллегами из Правительства РФ мы проработали решение, которое позволяет создать механизм оперативного перенаправления в «Круг добра» сверхплановых поступлений от «налога на богатых».
Сергей Чижов.
Депутат Госдумы.
За 2021−2024 годы помощь получили более 28,3 тысяч детей, а общий объём финансирования составил 413,4 млрд рублей.
«Деятельность “Круга добра” постоянно расширяется: на сегодня она охватывает всю Россию, включая и наши новые регионы», — заключил Чижов.
