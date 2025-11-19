Ричмонд
В ГД объяснили новый порядок финансирования лечения детей с редкими заболеваниями

Во вторник Госдума приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, в том числе и те, что частично меняют порядок финансирования фонда «Круг добра», спасающего детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Как пояснил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Сергей Чижов, фонд делает доступными для больных детей уникальные и дорогие методы лечения.

По словам парламентария, фонд пополняется за счёт так называемого «налога на богатых» — НДФЛ с доходов, превышающих 417 тысяч рублей в месяц, причём поступления часто превышают прогнозные значения.

Эти «сверхплановые» деньги по существующим правилам могут «зависнуть» в ожидании внесения изменений в федеральный закон о бюджете… Но дети ждать не могут. Совместно с коллегами из Правительства РФ мы проработали решение, которое позволяет создать механизм оперативного перенаправления в «Круг добра» сверхплановых поступлений от «налога на богатых».

Сергей Чижов.

Депутат Госдумы.

За 2021−2024 годы помощь получили более 28,3 тысяч детей, а общий объём финансирования составил 413,4 млрд рублей.

«Деятельность “Круга добра” постоянно расширяется: на сегодня она охватывает всю Россию, включая и наши новые регионы», — заключил Чижов.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается резкий рост числа детей, страдающих расстройствами пищевого поведения. У детей подобное психическое заболевание развивается значительно быстрее и протекают более агрессивно, чем у взрослых пациентов.

