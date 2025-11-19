В ГД объяснили новый порядок финансирования лечения детей с редкими заболеваниями

Эти «сверхплановые» деньги по существующим правилам могут «зависнуть» в ожидании внесения изменений в федеральный закон о бюджете… Но дети ждать не могут. Совместно с коллегами из Правительства РФ мы проработали решение, которое позволяет создать механизм оперативного перенаправления в «Круг добра» сверхплановых поступлений от «налога на богатых».