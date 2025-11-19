Экономист Подольская объяснила пенсионерам, куда может исчезнуть трудовой стаж

Многие пенсионеры в России сталкиваются с тем, что часть периода их трудовой деятельности оказывается неучтенной. С чем это связано и как вернуть в расчет отработанные годы, рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
— Причины могут быть разные: ошибки работодателей при подаче отчетности, технические особенности хранения данных в базе Соцфонда РФ, которые привели к выпадению отдельных периодов работы, и другие, — сообщила она агентству «Прайм».
По ее словам, такие вопросы можно решить путем обращения в Соцфонд. Даже в случае ликвидации бывшей организации-работодателя специалисты могут запросить архивные документы или данные от структуры-правопреемника.
Если же в трудовой книжке нет записей, или они сделаны неверно, то стаж можно подтвердить с помощью трудового договора, справок с места работы, копий приказов о приеме и увольнении. Все это можно сделать онлайн, уточнила экономист в беседе агентством.
Ошибки в трудовой книжке могут привести к снижению пенсионных выплат, сообщил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что потеря даже нескольких месяцев стажа напрямую влияет на размер пенсии, потому что за этот период не начисляются страховые взносы и, соответственно, пенсионные баллы.