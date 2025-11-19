Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нюрнбергский процесс не смог искоренить нацизм, заявил эксперт

Асташкин: Нюрнберг осудил нацизм, но не мог искоренить почву для таких идеологий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

«Нюрнбергский процесс осудил конкретных преступников и конкретный режим, но не мог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии. Социально-экономические кризисы, безработица, страх перед глобализацией и миграцией заставляют людей искать простые ответы и виноватых, чем и пользуются националисты», — заявил Асташкин.

По его словам, к этому добавляется историческое забвение.

«Уходят поколения, пережившие Вторую мировую войну. Так появляется пространство для ревизионизма», — отметил он.