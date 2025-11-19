Нюрнбергский процесс не смог искоренить нацизм, заявил эксперт

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
«Нюрнбергский процесс осудил конкретных преступников и конкретный режим, но не мог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии. Социально-экономические кризисы, безработица, страх перед глобализацией и миграцией заставляют людей искать простые ответы и виноватых, чем и пользуются националисты», — заявил Асташкин.
По его словам, к этому добавляется историческое забвение.
«Уходят поколения, пережившие Вторую мировую войну. Так появляется пространство для ревизионизма», — отметил он.