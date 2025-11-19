Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе

При этом увольнение как крайняя мера возможно, но лишь в исключительных случаях, подчеркнула эксперт. Это возможно, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли за собой последствия или создали реальную угрозу их наступления. Как правило, такая мера применяется на опасных производствах (электростанции, химические предприятия) или для сотрудников, отвечающих за безопасность (охранники, водители).