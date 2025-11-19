В России предложили доплачивать за «тихое увольнение»: что известно

Работодателей в РФ могут обязать компенсировать сотрудникам принудительное увольнение «по собственному желанию». Подобное предложение поступило министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову от Института исследования проблем современной политики.
«Согласно исследованию сервиса SuperJob за 2024 год, с проявлениями “тихого увольнения” сталкивалась каждая третья российская компания», — следует из текста документа.
Ключевое предложение — предоставить работнику право на компенсацию в трехкратном размере от среднего заработка. Это возможно при условии, если факт вынужденного увольнения документально доказан. Инициаторы считают, подобный способ ограничит злоупотребления.
Авторы инициативы указывают на недостаточность защиты работников в ТК РФ и предлагают ввести национальный стандарт качества трудовой жизни. Кроме этого, инициаторы также выступают за материальную ответственность за систематическое создание токсичных условий на рабочем месте. Предложение направлено на укрепление трудовых прав, повышение производительности и снижение числа внутренних конфликтов в коллективах, считают авторы.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой увеличивать пенсии женщинам за совершеннолетних работающих детей.