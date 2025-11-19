В России предложили доплачивать за «тихое увольнение»: что известно

Авторы инициативы указывают на недостаточность защиты работников в ТК РФ и предлагают ввести национальный стандарт качества трудовой жизни. Кроме этого, инициаторы также выступают за материальную ответственность за систематическое создание токсичных условий на рабочем месте. Предложение направлено на укрепление трудовых прав, повышение производительности и снижение числа внутренних конфликтов в коллективах, считают авторы.