Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след

По его словам, совокупность данных помогает алгоритмам точно предсказывать потребительское поведение человека. Но опасность в том, что ей могут воспользоваться мошенники, которые по косвенным признакам узнают личную информацию и создают психологический портрет жертвы. Кроме того, пароли и контрольные вопросы на разных сайтах часто совпадают.