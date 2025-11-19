Вирус или бактерия: эксперт рассказала, как отличить инфекции

Определить, какая именно инфекция поразила организм вирусная или бактериальная, часто бывает непросто. Из-за этого люди нередко начинают лечиться неправильно. Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова объяснила KP.RU, как их можно отличить.