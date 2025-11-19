Вирус или бактерия: эксперт рассказала, как отличить инфекции

Определить, какая именно инфекция поразила организм вирусная или бактериальная, часто бывает непросто. Из-за этого люди нередко начинают лечиться неправильно. Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова объяснила KP.RU, как их можно отличить.
— Как правило, анализ крови несет отличительные признаки той или иной инфекции. Для обычного человека это не очевидно, но врач сразу поймет разницу. Например, особенность при бактериальной инфекции — нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево. А для неосложненной вирусной инфекции наиболее характерен лимфоцитоз, — пояснила медик.
По словам эксперта, симптомы могут быть похожими при разных инфекциях. Именно поэтому грамотная диагностика необходима, чтобы подобрать подходящее лечение.
— К примеру, и при вирусной, и при бактериальной инфекции мочеполовой системы часто наблюдается воспаление, жжение и другие неприятные ощущения. В любом случае, необходимо четко определить возбудителя инфекции, — отметила врач.
Специалист также напомнила, что злоупотребление антибиотиками опасно. Прием таких препаратов «на всякий случай» может привести к появлению устойчивых супербактерий.