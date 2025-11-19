Попавшего в МФТИ с самым низким баллом в истории сына бойца СВО вновь отчислили

Сына военного СВО, который поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) с самым низким в истории баллом, благодаря льготе для семей участников спецоперации, второй раз отчислили из вуза. Об этом сообщило издание «МК».
Молодой человек в первый раз поступил в этот институт в прошлом году. Набранный им балл был рекордно низким — 127. После первой же сессии его отчислили за академическую неуспеваемость.
Тогда сын бойца СВО повторно воспользовался предоставленной ему льготой и вновь был зачислен в МФТИ. Но его вторая попытка получить высшее образование также закончилась неудачей — студент продержался лишь несколько месяцев перед очередным отчислением, говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября пообещал сыну участника СВО из Республики Тыва помочь исполнить его мечту о поступлении в кадетское училище. Он пошутил, что теперь у школьника имеются «большие связи».
В День народного единства российский лидер пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников спецоперации. Среди них был 11-летний мальчик Доржу-Маадыр Донгак, который рассказал президенту, что сдавал экзамены для поступления в кадетское училище, однако не прошел отбор.