В Иркутске проверили партию роз из Китая

В аэропорту Иркутска специалисты Россельхознадзора и таможни проверили крупную партию цветов из Китая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Управления, было осмотрено 1500 срезов роз, которые прибыли в восьми коробках.
— От партии отобрали образцы и отправили их в лабораторию для анализа. Эксперты провели исследование на наличие опасных вредителей, — уточнили в Россельхознадзоре.
По итогам проверки карантинные организмы в цветах обнаружены не были.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов. Также на посту контроля на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском муниципальном округе обнаружили 218 килограммов мяса.