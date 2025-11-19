Ричмонд
В Иркутске проверили партию роз из Китая

Было осмотрено 1500 срезов роз, которые прибыли в восьми коробках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска специалисты Россельхознадзора и таможни проверили крупную партию цветов из Китая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Управления, было осмотрено 1500 срезов роз, которые прибыли в восьми коробках.

— От партии отобрали образцы и отправили их в лабораторию для анализа. Эксперты провели исследование на наличие опасных вредителей, — уточнили в Россельхознадзоре.

По итогам проверки карантинные организмы в цветах обнаружены не были.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на границе с Бурятией задержали 178 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов. Также на посту контроля на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском муниципальном округе обнаружили 218 килограммов мяса.