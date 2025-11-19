В Иркутске проверили партию роз из Китая

В аэропорту Иркутска специалисты Россельхознадзора и таможни проверили крупную партию цветов из Китая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального Управления, было осмотрено 1500 срезов роз, которые прибыли в восьми коробках.