Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву РФ

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал препараты, которые считает одними из самых опасных, и обратился к Министерству здравоохранения с требованием запретить их.

— Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь, перерезав горло, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, такие лекарства нужно принимать только по назначению доктора и под его строгим контролем. В противном случае препараты вызывают сильные кровотечения.

Медик отметил, что причины, по которым прописывают кроворазжижающие, должны быть вескими. Их назначают при мерцательной аритмии, тромбозе глубоких вен, онкологии, инсультах и других серьезных болезнях.

Мясников добавил, что некоторые начинают самостоятельно принимать такие таблетки, потому что врач или медсестра сказали им, что у них густая кровь.

— Я бы настоятельно советовал Минздраву официально запретить среднему медперсоналу произносить слова про «густую кровь» при заборе анализов. Тысячи смертей на их совести, — заключил врач в публикации.

Неопытного и некомпетентного врача можно вычислить по тому, как тот назначает рецепт с антибиотиками. О необычном способе рассказал Александр Мясников.