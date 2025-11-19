Ричмонд
Еще в двух регионах Казахстана десятки учеников перевели на «дистанционку»

В Восточно-Казахстанской области и области Абай десятки классов перевели на дистанционное обучение из-за массового заболевания учеников ОРВИ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Устинка LIVE, ссылаясь на Управление образования ВКО, в регионе временно на «дистанционку» переведены 3 015 школьников из 169 классов в 23 общеобразовательных школах. В частности, дистанционное обучение организовали в:

  • 18 школах Усть-Каменогорска;

  • Трех школах Курчумского района;

  • Двух школах Уланского района.

Временный переход на онлайн-формат осуществляется в тех классах, где более 30% учеников отсутствуют по уважительной причине, подтвержденной медицинскими справками, пояснили в ведомстве.

По заверению специалистов, образовательный процесс продолжается в полном объеме с соблюдением всех требований, предусмотренных для дистанционного формата обучения.

На дистанционное обучение переводят и учеников в области Абай. Об этом изданию «Объектив Восток» сообщили в управлении здравоохранения региона. Как заявили в упрздраве, главным врачом ДСЭК даны рекомендации управлению образования об усилении работы по обеспечению профилактических мероприятий.

По данным ведомства, с начала учебного года 2025 года всего заболело 5558 учащихся, удельный вес заболевших школьников в общем числе заболевших составил — 17,2%.

С начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 25 случаев гриппа, из них 92,0% приходится на вирус гриппа типа А и 8,0% — на вирус гриппа типа штамм H1N1pdm09.

Перевод на смешанный вид обучения обеспечивается в общеобразовательных организациях при регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе.