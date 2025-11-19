Еще в двух регионах Казахстана десятки учеников перевели на «дистанционку»

На дистанционное обучение переводят и учеников в области Абай. Об этом изданию «Объектив Восток» сообщили в управлении здравоохранения региона. Как заявили в упрздраве, главным врачом ДСЭК даны рекомендации управлению образования об усилении работы по обеспечению профилактических мероприятий.