В Польше назвали подозреваемых в диверсии на железной дороге: что сказал премьер

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал заявление о ЧП на ЖД путях. Подрыв железнодорожных путей в Польше осуществили двое граждан Украины. Премьер подчеркнул, что двое задержанных украинцев, якобы, длительное время сотрудничали с российской разведкой.
«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — сказал Туск во время выступления в сейме.
По информации от Туска, один подозреваемый имел судимость за терроризм во Львове, второй — житель Донбасса, въехавший из Белоруссии. Взрывчатку С-4 они привели в действие при следовании грузового поезда Варшава-Пулавы.
Туск пояснил, что после совершения диверсии в городе Мика подозреваемые незамедлительно покинули Польшу через пограничный переход в Тересполе. При этом он подчеркнул, что польские спецслужбы обладают полными данными об этих лицах, в том числе их фотографиями.
Кроме этого, Туск на заседании Комитета национальной безопасности заявил, что власти уверены в умышленном совершении обоих инцидентов. Он пояснил, что их целью была провокация железнодорожной аварии.
Глава польского правительства заверил, что Польша поддерживает контакты со спецслужбами союзников. Туск подчеркнул, что приложит максимальные усилия для розыска причастных к диверсиям. Он также отметил продолжение работы по установлению всех виновных и их пособников.
До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве железнодорожной инфраструктуры в стране. Однако его заявление не было подкреплено какими-либо доказательствами.
Накануне временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подтвердил факт вызова в польский МИД. Однако дипломат воздержался от комментариев относительно причин данного приглашения.
При этом Кремль ранее уже акцентировал внимание на неподтвержденных данных, которые Запад периодически предъявляет в адрес России.
Напомним, что в сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли утверждения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о якобы имевшем месте нарушении воздушной границы Польши.