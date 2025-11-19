Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Приморье за последнюю неделю

Напомним, что ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Приморья Ирина Поливиченко рассказала корр. ИА PrimaMedia, что приморцы будут переносить грипп в текущем сезоне тяжелее, чем коронавирусную инфекцию. Специалисты настоятельно рекомендуют не прибегать к самолечению, даже если это всего лишь легкий насморк. Без лабораторной диагностики отличить грипп от других ОРВИ почти невозможно, а схема терапии напрямую зависит от штамма вируса и состояния пациента.