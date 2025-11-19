Заболеваемость ОРВИ резко выросла в Приморье за последнюю неделю

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла более чем на четверть за неделю в Приморье. Несмотря на это, ни одно образовательное учреждение в регионе не было закрыто на карантин, сообщила ИА PrimaMedia пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
«За период с 10-го по 16 ноября 2025 года темп прироста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, по сравнению с прошлой неделей, выше на 27,63% в целом по совокупному населению среди всех возрастных групп», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, лабораторные исследования подтверждают, что в регионе сейчас циркулируют в основном вирусы негриппозной природы, такие как риновирусы, бокавирусы, парагрипп и COVID-19.
Важным аргументом в борьбе с эпидсезоном остается массовая вакцинация. На сегодняшний день в Приморье уже привито от гриппа более 900 тысяч человек, из них свыше 215 тысяч — дети.
Приморцы будут переносить грипп в текущем сезоне тяжелее, чем ковид — эксперт.
Первый случай заболевания в регионе уже выявлен у ребенка.
Напомним, что ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Приморья Ирина Поливиченко рассказала корр. ИА PrimaMedia, что приморцы будут переносить грипп в текущем сезоне тяжелее, чем коронавирусную инфекцию. Специалисты настоятельно рекомендуют не прибегать к самолечению, даже если это всего лишь легкий насморк. Без лабораторной диагностики отличить грипп от других ОРВИ почти невозможно, а схема терапии напрямую зависит от штамма вируса и состояния пациента.