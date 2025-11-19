Ричмонд
В Иркутске продают исторический дом за 7 млн рублей

Здание площадью 64 квадратных метра расположено в Хасановском переулке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставлен на продажу исторический дом, связанный с именем нерчинского купца Михаила Бутина. Здание площадью 64 квадратных метра расположено в Хасановском переулке в Правобережном районе.

Объект с участком размером 2 сотки предлагается за 7 миллионов рублей. В описании подчеркивается уникальная дореволюционная архитектура. Новому владельцу будет доступна уличная парковка.

Для справки: купец Бутин славился своим образованием и путешествиями, в том числе в Америку для изучения технологий добычи золота.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что завершено благоустройство территории у памятника «Иркутский комсомолец». Там установили ограждения для пешеходов, поставили скамейки и урны, провели освещение. Покрасили корпус танка и гусеницы, нанесли надписи и рисунки.