В Омске опровергли слухи о переводе школ на дистанционку из-за аварии в Ростовке

В социальных сетях 18 ноября распространилась ложная информация о том, что школы Омской области якобы переведены на дистанционное обучение из-за аварии на газопроводе в поселке Ростовка. В фейковом сообщении якобы от имени Виталия Хоценко, утверждалось, что при пожаре произошел выброс опасных веществ, что якобы потребовало экстренных мер.