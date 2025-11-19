В Омске опровергли слухи о переводе школ на дистанционку из-за аварии в Ростовке

В социальных сетях 18 ноября распространилась ложная информация о том, что школы Омской области якобы переведены на дистанционное обучение из-за аварии на газопроводе в поселке Ростовка. В фейковом сообщении якобы от имени Виталия Хоценко, утверждалось, что при пожаре произошел выброс опасных веществ, что якобы потребовало экстренных мер.
Официальные власти оперативно опровергли эти сведения.
«Информация, которая содержится в этом сообщении, не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам», — заявила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева в комментарии Om1.
Для подтверждения безопасности в зоне ЧП 18 ноября на место выехала передвижная экологическая лаборатория Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области. Специалисты провели отбор и анализ проб атмосферного воздуха в жилой зоне посёлка Ростовка.
«По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым примесям не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
Все образовательные учреждения Омской области работают в обычном режиме. Власти призывают жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверные сведения, а проверять информацию через официальные каналы — сайт правительства региона, аккаунты администраций и госучреждений в мессенджерах и соцсетях.
Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко поделился кадрами ликвидации ЧП в Ростовке.