В Омске опровергли слухи о переводе школ на дистанционку из-за аварии в Ростовке

Фейковое сообщение приписали губернатору — экологическая обстановка в норме.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях 18 ноября распространилась ложная информация о том, что школы Омской области якобы переведены на дистанционное обучение из-за аварии на газопроводе в поселке Ростовка. В фейковом сообщении якобы от имени Виталия Хоценко, утверждалось, что при пожаре произошел выброс опасных веществ, что якобы потребовало экстренных мер.

Официальные власти оперативно опровергли эти сведения.

«Информация, которая содержится в этом сообщении, не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам», — заявила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева в комментарии Om1.

Для подтверждения безопасности в зоне ЧП 18 ноября на место выехала передвижная экологическая лаборатория Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Минприроды Омской области. Специалисты провели отбор и анализ проб атмосферного воздуха в жилой зоне посёлка Ростовка.

«По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по контролируемым примесям не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Все образовательные учреждения Омской области работают в обычном режиме. Власти призывают жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверные сведения, а проверять информацию через официальные каналы — сайт правительства региона, аккаунты администраций и госучреждений в мессенджерах и соцсетях.

Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко поделился кадрами ликвидации ЧП в Ростовке.