Пенсионерам напомнили о способах получения электронного удостоверения

У всех российских пенсионеров есть электронное удостоверение в личном кабинете на «Госуслугах». При желании можно получить пластиковую карточку в отделениях СФР или МФЦ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные фонда.
Как там пояснили, для получения цифрового удостоверения пенсионера не требуется подавать заявления. Тем, кто уже получает пенсию, QR-код автоматически доступен в личном кабинете на «Госуслугах». Новым пенсионерам код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.
При этом старые пластиковые пенсионные удостоверения по-прежнему действительны, менять их не нужно. При желании можно получить такое же удостоверение в отделениях Социального фонда или МФЦ.
Накануне депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 5 дней в году для работающих пенсионеров и предпенсионеров.