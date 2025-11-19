Во Владивостоке закончено следствие по убийству на «Змеинке» 26 лет назад

Расследование убийства, совершённого 26 лет назад в лесном массиве у пляжа «Змеинка» во Владивостоке, завершено, материалы переданы прокурору для дальнейшего рассмотрения. Следственные органы предъявили обвинение 55-летнему мужчине по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц, за которое предусмотрено лишение свободы от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Преступление случилось в феврале 1999 года в районе улицы Зои Космодемьянской, когда 23-летнего мужчину вывели в лес возле пляжа и нанесли ему смертельные телесные повреждения. После расправы обвиняемые попытались уничтожить тело поджогом, чтобы скрыть следы преступления.
Следователи вновь начали работу по этому делу в рамках расследования преступлений прошлых лет. В результате был найден свидетель, который рассказал о деталях расправы и указал на причастных. Его показания подтвердились с помощью полиграфа и проверки на месте происшествия.
Мотивом убийства стали личные неприязненные отношения из-за подозрений в угоне автомобиля, что вызвало конфликт между потерпевшим и фигурантами дела.
Задержанный обвиняемый и его защитник ознакомились с материалами дела, после чего дело направлено прокурору. Второй участник преступления объявлен в розыск и в настоящее время разыскивается правоохранительными органами.
Следственный комитет по Приморскому краю отметил, что раскрыть давнее преступление помогла совместная работа сотрудников следствия и МВД, позволившая восстановить детали преступления и установить причастных лиц.