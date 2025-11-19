Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме

Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. В Приморском океанариуме эти пингвины содержатся с 2018 года, они прибыли из Словакии, где были выведены в неволе. В учреждении они начали размножаться.