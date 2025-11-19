Пингвин Гумбольдта оградил птенца от фотосессии в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Пингвин Гумбольдта оградил своего птенца от фотосессии в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
«Пингвин бросился на защиту птенца… Как только мы навели камеру на малыша, внезапно появился заботливый отец — тот самый Зонт — и начал возмущаться, закрывая птенца крылом. Фотограф для всеобщего спокойствия ретировался», — говорится в сообщении.
В Приморском океанариуме в стае пингвинов Гумбольдта произошло очередное пополнение. Пингвины Гумбольдта, как отмечает учреждение, трепетно относятся к своим птенцам, вскармливая и воспитывая их с первых дней жизни.
«Но в каждой семье есть свои традиции. В этом отношении Зонт и Скобка — образцовые родители», — подчеркнули в океанариуме.
У пары пингвинов Гумбольдта 3 октября родился уже второй птенец. Как и все пингвины, с первого дня жизни он начал есть полупереваренную родителями рыбу. В настоящий момент малыш весит три килограмма 150 граммов.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают пингвины Гумбольдта в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу. В Приморском океанариуме эти пингвины содержатся с 2018 года, они прибыли из Словакии, где были выведены в неволе. В учреждении они начали размножаться.