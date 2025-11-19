Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске выдворили 42 иностранца за нарушения миграционного режима

Приставы выдворили 42 иностранца за нарушения миграционного режима.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области судебные приставы провели очередной крупный рейд по выявлению нарушений миграционного режима. По итогам проверки в минувшую пятницу из страны выдворили 42 иностранных гражданина, которые проживали в регионе без необходимых документов или с нарушением сроков пребывания.

Всех задержанных обнаружили в хостелах, расположенных на территории одного из садовых обществ. На каждого из них составили протокол. Суд назначил штраф по пять тысяч рублей и постановил выдворить нарушителей за пределы России.

В сопровождении сотрудников службы принудительного исполнения Новосибирск покинули граждане Узбекистана — 29 человек, Кыргызстана — 6, Таджикистана — 5, Казахстана — 1 и Австралии — 1.

По данным ведомства, с начала года судебные приставы региона уже выдворили 850 иностранных граждан за аналогичные нарушения.