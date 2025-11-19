Уровень преступности среди мигрантов в Приморье снизился на 20%

Правоохранительные органы Приморья кардинально пересмотрели подходы к работе с иностранными гражданами. Комплексная стратегия, включающая контроль за миграционными потоками и мониторинг киберпространства, уже приносит первые значимые результаты, сообщила пресс-служба правительства края.
«Комплексные меры позволили выявить более 20 тысяч нарушений. При этом количество преступлений, совершённых мигрантами, снизилось по сравнению с прошлым годом более чем на 20%», — приводит пресс-служба слова представителя Управления МВД России по Приморскому краю Геннадия Оришака.
Такая положительная динамика достигнута благодаря планомерному взаимодействию полиции с другими силовыми ведомствами и органами власти. Работа ведется по двум ключевым направлениям: пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства и профилактика преступлений со стороны самих иностранцев.
Параллельно в крае ведется активная борьба с интернет-угрозами. За отчетный период было выявлено почти 40 сайтов, распространявших запрещенную экстремистскую и террористическую пропаганду. Вся информация по ним передана в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке.
Еще одной темой совещания стала антитеррористическая защищенность стратегических объектов, в особенности в энергетической отрасли. Как отметили участники заседания, на этих объектах продолжается усиление технических средств безопасности. Речь идет о модернизации систем видеонаблюдения и внедрении комплексов для противодействия атакам с использованием беспилотников.
Напомним, что президент Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики на 2026−2030 годы. Рост числа трудовых мигрантов сохранится до 2030 года, что связано с потребностью в иностранных работниках.