Уровень преступности среди мигрантов в Приморье снизился на 20%

Параллельно в крае ведется активная борьба с интернет-угрозами. За отчетный период было выявлено почти 40 сайтов, распространявших запрещенную экстремистскую и террористическую пропаганду. Вся информация по ним передана в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке.