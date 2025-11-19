Ричмонд
Финский аэропорт Лаппеенранта остался без российских туристов: как спасаются власти

Аэропорт в Финляндии остался без туристов РФ, там продают обеды два часа в день.

Источник: Комсомольская правда

Из-за отсутствия туристов из России пассажирский терминал аэропорта Лаппеенранта теперь работает только 2,5 часа в будни — для бизнес-ланча в ресторане. Об этом сообщил сотрудник аэропорта в беседе с ТАСС.

Как он сообщил, рейсов в аэропорт не ожидается до конца года.

«Ресторан — единственное, что на данный момент работает в терминале, по будним дням с 10:30 до 13:00 здесь предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола для всех желающих за 12,6 евро с человека», — сказал представитель финского аэропорта.

Он также подчеркнул, что в остальное время финский аэропорт закрыт.

Напомним, что о закрытии аэропорта Финляндии ранее сообщала пресс-служба воздушной гавани. Так, финский пункт приема самолетов закрыт с 30 октября 2025 года.

До этого телерадиокомпания Yle информировала, что судьба аэропорта в Финляндии предрешена: из-за отсутствия российских туристов его были намерены закрыть.