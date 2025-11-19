Новогодние украшения резко подскочили в цене

«В этом году новогодние товары заметно подорожали. Искусственная ель стоит в среднем 3,6 тысяч рублей (+15%), гирлянды — 593 рубля (+13%), набор елочных игрушек — 497 рублей (+16%), елочной звезды — 305 рублей (+ 6%), мишуры — 159 рублей (+8%). Сильнее всего выросла цена на пиротехнику — на 62%, до 5,6 тысяч рублей. При этом в начале сезона снизились средние чеки на освещение и украшения, а цены на аксессуары для елок остались без изменений. Минимальный набор из елки и украшений к Новому году подорожал на 13% и в среднем стоит 5,2 тысячи рублей», — приводят данные аналитиков «Известия».