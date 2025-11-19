Ричмонд
В Иркутске протестировали подсветку новогодней елки

Торжественное открытие резиденции Деда Мороза запланировано на 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске началась подготовка к Новому году. 17 ноября муниципальное автономное учреждение «Праздник» провело тестовый запуск подсветки звезды, которая будет венчать главную городскую елку. Испытания прошли успешно.

— Торжественное открытие резиденции Деда Мороза и официальный запуск новогодней елки запланированы на 20 декабря, — сообщают в МАУ «Праздник».

Как обещают организаторы, городская красавица к праздникам будет выглядеть по-настоящему нарядно. Более точную информацию о времени и программе открытия пообещали сообщить дополнительно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что невероятно холодный и снежный декабрь ожидается в Иркутске. Согласно предварительному прогнозу, первый зимний месяц окажется на 1−2 градуса ниже средних многолетних значений.